Maíra Cardi, 38, se pronunciou mais uma vez sobre a relação com o marido, Arthur Aguiar, 33, que está confinado no Big Brother Brasil 2022. Desta vez, a coach disse que perguntou ao ator se ele queria entrar no reality show solteiro ou casado.

"O BBB é um desafio para qualquer pessoa [...] Você ficar três meses preso, distante de tudo o que você gosta, vulnerável, carente... Tudo pode acontecer, ninguém sabe", declarou Maíra em vídeo no Instagram. "A gente já viu várias histórias de pessoas casadas que entraram e ficaram vulneráveis e deu ruim. Isso pode acontecer, é o ser humano", continuou, citando Adriana Sant'anna do BBB 11, que namorava, mas se envolveu com Rodrigão no reality.

Ela explicou que quando decidiu retomar o relacionamento com Arthur, os dois esperaram para avisar ao público porque ainda estavam decidindo se dariam realmente continuidade ao romance.

"Quando ele recebeu o convite [para o BBB], minha primeira reação foi ficar muito feliz por ele, e a minha segunda reação foi 'E aí, o que você quer? Quer entrar casado? Quer entrar solteiro'", disse. "A primeira coisa que ele falou foi: 'Não, você é a pessoa mais importante da minha vida, com a minha filha. Eu quero reconstruir a minha família. Sem seu apoio eu jamais vou entrar. Eu quero muito entrar casado'".

Segundo Maíra, Arthur também quis entrar declaradamente compromissado, sem esconder o relacionamento, que ainda estava se recuperando das polêmicas envolvendo traições do ator. Ela disse confiar nele, mas que não gostaria de estragar a imagem do parceiro caso ocorresse algo.