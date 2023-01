Anunciado na noite desta quinta-feira (12) como participante do BBB 23, MC Guimê tem 30 anos e é natural de Osasco, em São Paulo. Ele canta a música "País do Futebol", ao lado de Emicida, que foi tema da Copa do Mundo 2014, no Brasil, e é amigo da cantora Anitta.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular

De família humilde, ele começou a trabalhar muito cedo em uma quitanda do bairro para ajudar nas contas da casa e comprar o que queria. Aos 15 anos, ele começou a fazer os primeiros improvisos cantando funk. Com apenas um ano de trabalho, as músicas do cantor começaram a fazer sucesso e hoje ele é considerado um dos grandes nomes do funk ostentação.

Guimê conta ser uma pessoa tranquila, intensa e se considera "good vibes", mas foi detido em 2019 por porte de drogas, na zona leste de São Paulo –ele assinou termo circunstanciado e foi liberado. "Consigo me manter sereno mesmo se tudo estiver um caos."

Leia também:

BBB 23: Conheça a sister Bruna Griphao

BBB 23: Conheça o brother Fred

Ele revela ter muitas manias, principalmente aquelas ligadas a organização. Nas horas das brigas, o cantor prefere sempre a conversa e diz pensar no coletivo. "No momento da treta, eu vou ser um pouco ‘coach Guimê’", brinca o funkeiro, que é fã do programa.

Competitivo e focado nos seus objetivos, ele afirma que o convite para participar do reality foi uma das coisas mais loucas que aconteceram em sua vida. "Quando tenho desafios, coloco na mente e no coração, e vou até conseguir. Posso mudar de estratégia e ponto de vista, mas se eu tenho uma meta a ser alcançada, eu sigo nela até realizar. E a minha meta é ganhar o BBB 23.

O cantor é casado com a cantora Lexa, com quem reatou o casamento no fim do ano passado após dois meses separados. Eles seguem juntos e morando em casas separadas.