As primeiras 24 horas de Naiara Azevedo, 32, no Big Brother Brasil 2022 (Globo) foram intensas. Convidada do Camarote, a cantora sertaneja aproveitou sua primeira noite de estadia na casa mais vigiada do Brasil dançando e interagindo com os outros participantes.

Azevedo fez questão de cozinhar para os colegas de manhã, quando todos tiveram que entrar para a casa. A sertaneja cozinhando virou meme nas redes sociais e embalou os comentários negativos envolvendo o nome da cantora –que chegou a ser chamada de "Karol Conká da nova edição" pelos internautas.

Nesta terça-feira (18), durante o programa ao vivo, Azevedo falou sobre seu temperamento e comentou sobre seu desempenho na cozinha após ser questionada pelo apresentador do programa, Tadeu Schmidt, 47. "Não sou esse monstro que todo mundo pensa, eu só quero cozinhar", disse no ao vivo.

Azevedo também falou sobre sua paixão por cozinhar: "Quando eu falo que topei participar do programa é porque realmente eu queria me despir de todas as coisas que as pessoas imaginavam a meu respeito. (...) Eu sou sensível e gosto de cuidar, fazer essas coisas... cozinhar para mim, é um gesto de amor, uma forma expressar o quanto eu gosto das pessoas, então achei o meu lugar aqui na casa que é a cozinha. Quando saiu a notícia que eu ia estar no programa todo mundo falou: 'ela é louca', 'ela é barraqueira', gente eu só gosto de cozinhar."

A edição do programa exibida na Globo mostrou também os brothers e sisters comentando sobre Naiara Azevedo cozinhar sob efeitos de bebida alcoólica. Jessilane, 26, afirmou ter ficado com medo de deixar a cantora sozinha. "Medo da Naiara Azevedo com a faca na mão", disse.

Assunto dentro e fora da casa, Azevedo também foi pauta entre os brothers Rodrigo, Laís, Bárbara e Eslovênia já na primeira noite de reality. Os integrantes do grupo Pipoca comentaram sobre as primeiras impressões que tiveram da artista. "Não senti uma energia boa", afirmou a modelo que leva o nome do país europeu.

A presença de Naiara Azevedo no reality tem provocado bastante polêmica devido ao seu suposto apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). No ano passado, ela chegou a participar de um almoço com ele, mas depois, após ser cobrada por fãs, afirmou que fez isso "em defesa da classe artística e de todos que fazem arte e cultura em nosso país".

A apresentadora do programa Mais Você (Globo), Ana Maria Braga, 72, usou as redes sociais na manhã desta terça (18) para rebater uma fala recente feita cantora no BBB 22. Naiara disse durante uma conversa que não enxergava "tonalidades diferentes de pele" e disse que foi ensinada por seus pais "a amar e respeitar". Em seu Instagram, Ana Maria explicou que enxerga esse discurso como problemático.

"Não querer que o racismo exista é diferente de negá-lo. Eu aprendi, me rodeando de pessoas pacientes e amorosas, que esse 'pensamento de igualdade' causa dor nas pessoas negras".