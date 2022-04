Game over para Natália Deodato. A sister foi eliminada nesta terça-feira (12), com 83,43% dos votos após disputa com Gustavo Marsengo (14,3%) e Paulo André Camilo (2,27%).

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt pontuou a intensidade da sister e ainda elogiou ."Vitilinda", disse o apresentador.

Natália é a 13ª eliminada do programa, que entra na sua fase final. A escolha do campeão ou campeã da temporada foi confirmada pela TV Globo para o próximo dia 26 de abril, uma terça-feira.

O jogo agora segue com Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer Netto, Gustavo Marsengo, Jessilane Alves, Paulo André Camilo e Pedro Scooby. Quem vence? Participe da enquete de O POPULAR.