O jogo do Big Brother Brasil pode chegar A sister Natália pode ser a proxima eiminada da 22ª edição do Big Brother Brasil. Confira os dados parciais da enquete feita pelo O POPULAR:

1 - Natália (41%)

2 - Rodrigo (32%)

3 - Jessilane (27%)

Total de *40.031 votos até o momento.

Vote também: Rodrigo, Natália, Jessilane? Quem deve sair do Big Brother Brasil?

Como foi a formação do segundo paredão da casa mais vigiada do Brasil?

- O líder Tiago Abravanel indicou Rodrigo diretamente para o paredão.

- Imunizado pelo anjo da semana. Eliezer indicou Douglas Silva.

- Dupla do Líder na Prova #BBB22, Pedro Scooby indica Natália.

- A representante de Valparaíso de Goiás, Jessilane, foi a mais votada pela casa - em votação mista (confessionário e na sala).

No entanto, na prova do contragolpe Douglas Silva conseguiu escapar do paredão da casa mais vigiado do Brasil.

A tão temida eliminação do BBB será anunciada na próxima terça-feira (1º). Quem vai ser eliminado (a).