Temos uma reviravolta na enquete O POPULAR. A nova parcial aponta que Luciano (Pipoca) deve ser o primeiro eliminado do BBB 22, na noite desta terça-feira, em uma disputa acirrada com Natália (Pipoca). Ambos estão com 38%, mas a sister recebeu uma quantidade menor de votos. Naiara Azevedo (Camarote), por sua vez, tem 23%.

Até a noite desta segunda-feira (24), a enquete apontava que Natália deixaria a casa mais vigiada do país com 39% dos votos.

Você concorda com o resultado? Quem você escolhe para sair nesta enquete BBB22? Naiara Azevedo, Luciano, Natália?

Luciano - 38%

Natália - 38%

Naiara - 23%

Veja como foi a formação do primeiro paredão do BBB 22

O Líder Douglas indicou Naiara Azevedo diretamente ao paredão. Num contragolpe, Naiara indicou Luciano para a berlinda. Natália e Jade Picon foram as mais votadas pela casa, em votação no confessionário.

Na prova Bate e Volta, Jade Picon levou a melhor e escapou da berlinda.

A tão temida primeira eliminação do BBB será anunciada nesta terça-feira (25).