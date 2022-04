A parcial da enquete do jornal O POPULAR aponta que Jessilane deverá ser a eliminada do BBB 22 na noite deste domingo. Até o momento, a sister contabiliza 51% das intenções de voto. Quem mais se aproxima da professora é Douglas Silva, que está 26% na enquete. Eliezer e Arthur Aguiar completam o paredão com 13% e 9% respectivamente.

Formação do paredão

Abrindo a formação do paredão, Jessilane Alves e Eliezer Netto foram os indicados pelo líder Gustavo Marsengo. Ele conquistou o poder de indicar duas pessoas após ganhar a última prova do líder.

No confessionário, a casa votou secretamente. Scooby foi o primeiro e indicou o ator Arthur Aguiar, seguido por Paulo André e Douglas Silva. Em sua vez, o ex-rebelde votou em Douglas Silva. O voto de Arthur foi seguido por Eliezer Netto e Jessilane Alves.

Com o empate, o líder Gustavo precisou escolher entre Arthur e DG. Gustavo desempatou escolhendo Arthur, e o marido de Maíra Cardi puxou Douglas Silva no contragolpe.

Votação gerou discussão

Após a formação, Scooby tentou explicar o raciocínio do grupo a Arthur, dizendo que eles consideraram apenas paredões em que houve risco dos participantes saírem da casa. O entendimento, segundo Scooby, era o de que a saída no paredão falso equivalia a ganhar uma dinâmica.

Arthur disse que respeitava a decisão, embora não concordasse com o argumento. Para ele, os brothers deveriam levar em conta a passagem pela berlinda falsa. "A parada é que eu fui em seis [Paredões]. Esse é o meu sexto Paredão. DG foi em em quantos, dois Paredões? Eu fui em seis", complementou o brother.

Depois, Gustavo criticou o movimento de Arthur na formação do Paredão. O ator puxou Douglas no Contragolpe, também utilizando a justificativa de escolher quem não era indicado ao Paredão havia mais tempo. "Teu argumento para puxar o DG foi errado, você deveria ter puxado o Scooby", disse o curitibano.

