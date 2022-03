Parcial da enquete do POPULAR aponta que Larissa será a próxima eliminada no paredão do BBB22, na noite desta terça-feira (1º). A sister tem 86% dos votos contra 9% de Linn da Quebrada e 5% de Arthur Aguiar.

E pra você, quem deve sair no próximo paredão do Big Brother Brasil 22? Linn da Quebrada, Arthur Aguiar ou Larissa.

Formação do paredão

Linn foi indicada pelo líder Paulo André. Arthur Aguiar e Lucas foram os primeiros eliminados da Prova do Líder e foram automaticamente para o paredão. Larissa foi a mais votada pela casa, após o voto de minerva do Líder Paulo André. Lucas venceu a prova bate-volta e escapou da berlinda.