A parcial da enquete do Jornal O POPUALR aponta que Lucas deve ser o próximo elimnado do BBB 22, na noite desta terça-feira (29). O Brother chega ao paredão com 80% das intenções de voto, contra 11% de Pedro Scooby e 10% de Paulo André.

E pra você, quem deve ser o próximo eliminado da casa mais vigiada do Brasil? Participe da enquete

Formação do paredão

Lucas, Paulo André e Pedro Scooby disputam a preferência do público no 10º paredão do BBB 22. O trio caiu na berlinda no programa deste domingo (27).

Anjo da Semana, o campeão mundial de atletismo Paulo André imunizou o ator Arthur Aguiar.

Votação

O atleta foi indicado pela líder da semana, Linn da Quebra. “Não queria indicar um deles, mas, como as coisas aconteceram. Eu não vejo outra opção a não ser indicar, entre as coisas que sinto e acredito, o P.A.”, justificou a líder.

Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui

Na votação da casa, o estudante de medicina Lucas recebeu 6 votos e o surfista Pedro Scooby recebeu 2 votos. Os dois foram os mais votados, e conforme as regras informadas no programa de quinta-feira (24), caíram direto para o paredão. Como previsto, o mais votado da casa teria direito a um contragolpe, e Lucas puxou Eliezer.

Eliezer acabou se salvando do paredão após vencer a prova bate e volta.

Leia também

Boninho vai entrar no BBB 22 no próximo sábado e promete 'mudar tudo'

Paulo André diz que Linn 'jogou sujo' em discurso de indicação no BBB 22