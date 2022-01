Luciano Estevan, 28, é o primeiro eliminado do O Big Brother Brasil 22 (Globo) desta terça-feira (25). Ele disputou o paredão com Naiara Azevedo, 32, e Natália Deodato, 22, e recebeu 49,31% dos votos.

A eliminação de Luciano foi antecipada na enquete realizada pelo jornal O POPULAR.

PERFIL DE LUCIANO - BBB 22

Luciano é nascido e criado em Florianópolis, em Santa Catarina, tem 28 anos e é ator e bailarino. Na infância, passada na periferia de sua cidade, com apenas 5 anos e na contramão dos seus irmãos, que sempre viveram a cultura do hip hop, ingressou na aula de balé clássico. Já adulto, cursou atuação e começou a trabalhar como modelo. Atualmente interpreta o personagem Lipe no canal de YouTube “Gato Galactico”. Conta que sua veia artística sempre foi muito incentivada pela mãe, que o criou sozinha, e que adora ser o centro das atenções. Já viveu um relacionamento não-monogâmico durante oito anos e, atualmente, entra na casa comprometido.



Nas horas vagas, gosta muito de dançar e de preparar para os amigos alguns dos drinks que aprendeu quando trabalhou como barman, o que elege como um ponto a seu favor no BBB. Acredita que pode ter um bom relacionamento com os demais confinados por ser bastante desenvolto, persuasivo e convincente. “Consigo ganhar a pessoa ajudando ela”, explica. Por outro lado, vê dificuldade em identificar a maldade nas atitudes de pessoas ao seu redor. Nas brigas, opta pelo perfil apaziguador, buscando sempre ouvir os dois lados da história.



BUSCA PELA FAMA

Uma das frases que Luciano mais repetiu durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, é o seu desejo pela fama. Ator, bailarino, modelo e atualmente o personagem Lipe no canal do YouTube Gato Galactico, o catarinense impressionou os colegas de confinamento com seu discurso.

"O meu propósito é ser muito muito famoso e muito muito rico, nível Beyoncé. Acho que isso pode soar arrogante e assustar algumas pessoas, de repente as pessoas se sentem ameaçadas", afirmou. A fala de Luciano também não agradou os telespectadores, que apontaram como '"fútil" e "repetitiva".

