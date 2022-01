Primeiro paredão do Big Brother Brasil 22 quase formado! Naiara Azevedo, Luciano, Natália e Jade Picon disputam a prova do bate-volta. O ganhador vai se livrar do primeiro paredão da 22ª edição.

O Líder Douglas indicou Naiara Azevedo diretamente ao paredão. Num contragolpe, Naiara indicou Luciano para a berlinda. Natália e Jade Picon foram os mais votados pela casa, em votação no confessionário.

A tão temida primeira eliminação do BBB será anunciada na próxima terça-feira (25).