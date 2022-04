Arthur, Eliezer, Gustavo e Lina estão no paredão falso do BBB 22 formado neste domingo (3) logo depois da eliminação de Eslovênia e da vitória de Paulo André na prova do líder. Lina foi indicada pelo líder e no contragolpe arrastou Gustavo. Jessilane ganhou sorteio após a prova do líder e pôde indicar Arthur Aguiar. Eliezer foi indicado pela casa.

Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui

O paredão quádruplo será falso e o escolhido do público receberá um poder de especial sobre a casa. O chamado ‘Big Boss’ será encaminhado para um quarto secreto e terá o poder de aprontar algumas com os demais participantes: ele poderá escolher se corta a água da casa, se manda os participantes para a Xepa, se acorda os brothers a qualquer hora ou se tranca eles no jardim ou dentro da casa.