Falta pouco para a formação do quinto Paredão do BBB 22. Com Líder, Anjo e o primeiro indicado para a berlinda por meio do Big Fone definidos, o próximo passo será dado na noite deste domingo (20/2), com nova dinâmica, onde a casa será dividida em três grupos.

O Paredão será triplo. E como ele será formado? O Anjo imuniza um participante e, em seguida, o Líder indica um. A casa é dividida em três grupos e cada um deles indica, em consenso, um brother ou sister de um dos outros dois grupos. Os emparedados (com exceção do indicado do Líder) disputam a Prova Bate-Volta.



Na quinta, Lucas venceu a Prova do Líder e, na sexta, Brunna Gonçalves atendou o Big Fone, indicando Gustavo direto ao Paredão. Já no sábado, Arthur Aguiar se tornou o novo Anjo do jogo. Agora, as surpresas ficam por conta da votação desta noite.