Paula não entrou no BBB da forma mais convencional: encarou o primeiro um ‘paredão’ em uma casa de vidro, instalada em um shopping no Rio de Janeiro, e conquistou junto ao público uma chance de concorrer ao prêmio do reality show. Dentro da competição, viveu uma decepção com um de seus aliados e viu seu grupo desmoronar ao cair no paredão com outros três membros do quarto Deserto. Ao disputar a preferência popular com Amanda, Bruno e MC Guimê, foi eliminada com 72,5% dos votos na última terça-feira (14).

“Às vezes, você tem intenção, mas o que fica marcado é a ação. A minha intenção era ser amiga do Cristian e, se foi essa a ação de jogo duplo, foi o preço que eu paguei por ter escolhido me aproximar dele”, comenta a biomédica sobre o episódio recente em que revela ter traído a própria intuição. Confira os principais trechos da entrevista.



Como foi a experiência da casa de vidro?

Foi muito legal ter contato direto com o público, deu para ter uma noção do poder do ‘Big’ e do que o programa pode fazer na sua vida. As pessoas iam com plaquinhas, cartazes, aquelas coisas loucas... Se eu não tivesse passado por lá, eu estaria agora às cegas. Os dois dias na casa de vidro me mostraram o poder que o reality tem e ele é incrível.



Você e o Gabriel foram a única dupla que entrou no programa já se conhecendo. Acredita que isso tenha feito diferença no jogo de vocês?

Eu acho que fez muita diferença, principalmente para mim. O Gabriel, por incrível que pareça, é mais comunicativo do que eu, assim de cara. Para mim fez toda a diferença entrar com ele porque, se fosse para eu começar uma começar uma conversa com alguém que eu não conheço logo no início, seria muito difícil. Para mim foi perfeito entrar com alguém que eu já conhecia, mesmo que por 48 horas (muito intensas). Nnão tinha outra pessoa melhor.



Você teve flertes com Gabriel Santana, Cara de Sapato, Cristian e Ricardo na casa. Pretendia estabelecer algo mais sério com algum deles?

Eu falei para o Alface que, se eu voltasse do paredão, a gente ficaria. Eu não sei, estava na mão de Deus. Mas no geral, só o Alface e o Sapato me atraíram fisicamente – este último nem tanto. Era por isso que eu negava tanto que ficaria com ele, eu dizia: ‘Nada a ver, o Alface é meu amigo’. Quando eu estava com o Ricardo – e com a Sarah também – eu esquecia de tudo, esquecia que estava no Big Brother e eu tinha medo disso. Mas se fosse acontecer alguma coisa, com certeza, seria com o Ricardo.



Você afirmou em diversos momentos que o Cristian era seu “cavalo de Troia”. Em algum momento pensou que poderia gerar problema para o seu grupo ou para o seu jogo?

Quando o Alface dá esse nome ‘cavalo de Troia’, eu falo para ele: ‘Alface, você é genial’. Mas, sim, eu pensei. Eu cheguei para o caubói e perguntei se o Cristian sabia que ele indicaria a Tina ao paredão e ele disse para mim que não. Depois, eu perguntei: ‘Eu posso confiar no Cristian?’. Ele me respondeu: ‘Você pode confiar no Cristian, ele tem um coração muito bom’. É naquele momento que eu duvido, mas por ter visto só bondade no caubói, eu não acreditei na minha intuição e fiquei só com o que ele me disse. Foi a hora que lascou tudo... Não segui a minha intuição e, depois por uma interferência de ouvir outra pessoa, eu segui meu coração e ele me traiu. É aquela coisa: eu fui traída por mim mesma.



No dia em que a estratégia do Cristian foi descoberta, a Larissa e a Key disseram que você também teria feito jogo duplo e traído o quarto Deserto. Como enxerga esses apontamentos?

Para mim não vale de nada. É a opinião que elas têm a respeito disso. Ontem no Bate-papo com a Patrícia e a Vivian, eu vi que 72% do Brasil achou coerente o que o Cristian fez e não o que eu fiz. Nesse momento, a minha opinião é que a minha intenção não era fazer um jogo duplo, mas talvez tenha sido na ação, como a Amanda diz. Às vezes, você tem intenção, mas o que fica marcado é a ação. A minha intenção era ser amiga do Cristian e, se foi essa a ação de jogo duplo, foi o preço que eu paguei por ter escolhido me aproximar dele.



Que amigos fez no programa e pretende trazer para a vida fora do BBB?

A Sarah, o Ricardo, a Bruninha, o Cara de Sapato (acho ele muito massa), a ‘Amandex’, também. E tem uma pessoa que eu queria ter conhecido um pouco mais e que eu acho que vai dar super certo, que é a Marvvila, moleca de cria, muito massa.



Quem tem mais chances de se tornar um favorito ?

Eu acho que o Fred ‘Desimpedidos’. Ele tem um equilíbrio emocional muito grande, é engraçado, comunicativo. Eu acho que ele tem um potencial grande de ser favorito.



Quem você deseja ver campeão do BBB 23?

Quero muito ver o Ricardo. Eu acho que ele tem grandes chances de chegar ao top 3 e ele merece muito, ele é muito sonhador. Vibra como uma bomba-relógio (risos), mas é muito massa. Torço muito por ele.



Quais são seus planos daqui para frente?

Eu queria virar porteira da Globo, tem como? (risos). O Sapato até me fez essa pergunta: ‘Paulinha, você já sabe o que quer fazer quando sair daqui?’. Eu falei para ele que eu realmente não sabia. Eu só não quero voltar para o laboratório, porque o meu salário não era mais suficiente para dar a vida que eu sonho para a minha família e para os meus amigos que sempre estiveram comigo, faça chuva ou faça sol. Eu quero muito trabalhar com o Instagram. Ainda não pensei muito, só quero dar a melhor vida que eu puder para a minha família.