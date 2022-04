O velocista Paulo André foi o último a deixar a prova do finalista do BBB 22, e garantiu a 1ª vaga na grande final do programa que acontece na próxima terça-feira (26). Douglas Silva foi o primeiro a deixar o espaço de provas, seguido por Eli, desclassificado após 15 horas de prova.

Já o ator Arthur Aguiar foi o terceiro a deixar a disputa. Ele resistiu por mais de 19 horas no duelo contra Paulo André. O ex-rebelde reclamou bastante com a direção de prova, alegando ter apertado o botão a tempo. A direção manteve a decisão. “Arthur eliminado, fim de prova”, consagrando PA como finalista.

Após vencer a prova, o finalista mandou um recado para a mãe, Dona Mari. “Mãe, ganhei teu carro. Esse carro é teu mãe, te amo”. Declarou o atleta, que também citou o filho, durante a comemoração.

Com a vitória, Paulo André já está garantido na final. Ele vai enfrentar os dois menos votados do último paredão da Temporada, entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer Netto.