Após uma prova de sorte, o brother Paulo se tornou o novo líder do Big Brother Brasil 22 (Globo). Além da liderança, o brother ganhou R$ 100 mil.

A menos de um mês da final, a dinâmica do BBB 22 começou a acelerar. O último paredão foi formado na quinta (31). Eslovênia disputou a berlinda contra Douglas Silva e Paulo André, e o público escolheu eliminar a modelo neste domingo (3).



Logo após a despedida da modelo, o apresentador Tadeu Schmidt deu início à prova do líder. Nela, os participantes tinham que sortear bolinhas. A cor delas determinava se o brother podia ou não percorrer um tabuleiro montado no jardim da casa.

Paulo André, Gustavo e Arthur foram os que mais avançaram. Assim, destravaram a fase de abertura de envelopes, que continham valores acumulados por eles. P.A foi quem obteve a maior quantia.



​Como revelado pelo diretor Boninho nas redes sociais, a casa terá ainda hoje a formação de um Paredão falso. O brother escolhido na próxima terça (5) será encaminhado para um quarto secreto, e terá a chance de brincar por uns dias de "Big Boss". Ele poderá escolher se corta a água da casa, se manda os participantes para a Xepa, se acorda os brothers a qualquer hora ou se tranca eles no jardim ou dentro da casa.