O surfista Pedro Scooby deixou a casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (21). Ele foi o 16º eliminado do reality da TV Globo, com 55,95% dos votos. Scooby enfrentou Eliezer Netto (42,23%) e o ator Douglas Silva (1,82%), o menos votado da noite.

Com a saída do amigo, o atleta Paulo André Camilo caiu no choro e foi consolado por Eli. Scooby deixou a casa pela porta da cozinha, sem a tradicional despedida na porta principal do confinamento.

Durante sua passagem pelo reality, o marido de Cintia Dicker fez diversas vezes a afirmação de que não fazia questão de ganhar o prêmio. Posição que não tolerada pelos fãs do reality.

Em alguns momentos, Scooby chegou a demonstrar desconhecimento da dinâmica do programa. No primeiro paredão, por exemplo, ele afirmou não saber que tinha que votar em alguém no confessionário.

Momento tela azul

Apesar dos momentos divertidos que protagonizou durante a edição, como o momento “tela azul” que virou hit na internet ao som de "Because I Got High", do rapper Afroman. Scooby não fez questão de se entregar ao game.

Mas o momento mais engraçado da noite foi protagonizado pelo apresentador. No estúdio, Tadeu foi ao encontro de Scooby, que foi recebido com um abraço. Foi ai que o ex-fantástico reproduziu o momento que marcou a participação do surfista na casa.

Tadeu ficou paralisado e fingiu não saber o que falar, ficando mudo por alguns segundos. Scooby como já sabemos, não entendeu a brincadeira e o programa seguiu normalmente.

O jogo agora segue com Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer Netto e Paulo André Camilo.