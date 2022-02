Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo disputam a permanência na casa do Big Brother Brasil no terceiro paredão da 22ª edição do programa.

Como foi formado o paredão?

Jade Picon indicou Arthur Aguiar no Paredão. Em seguida, a casa foi dividida por meio de um sorteio feito pela Líder Jade : oito participantes votaram aberto no sofá e nove no Confessionário.

Na votação aberta, Lucas e Maria empataram com dois votos. A Líder Jade Picon precisou desempatar e escolheu o engenheiro.

No Confessionário, Douglas Silva foi o mais votado.

A cantora Naiara Azevedo já estava na berlinda após a prova do anjo.

Na prova bate e volta, Lucas escapou do paredão.

Quem votou em quem na votação aberta no sofá

Tiago Abravanel votou em Lucas;

Douglas Silva votou em Vinicius;

Eliezer votou em Pedro Scooby;

Pedro Scooby votou em Linn da Quebrada;

Paulo André votou em Maria;

Brunna Gonçalves votou em Lucas;

Vinicius votou em Douglas Silva;

Natália votou em Maria.

Quem votou em quem no Confessionário

Naiara Azevedo votou em Paulo André;

Lucas votou em Tiago Abravanel;

Bárbara votou em Douglas Silva;

Arthur Aguiar votou em Maria;

Linn da Quebrada votou em Paulo André;

Laís votou em Douglas Silva;

Eslovênia votou em Douglas Silva;

Jessilane votou em Paulo André;

Maria votou em Douglas Silva.