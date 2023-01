Escolhidos para ir ao 'Quarto Secreto', Fred Nicácio e Marília tem o privilégio de ver o que acontece na casa e podem até usar cards para ouvir diálogos em determinados momentos. Assistindo os brotheres que estão confinados na casa principal, eles opinaram sobre Paula e Cristian que estavam na sala.

Surpresos pela proximidade do brother e da sister, Fred brincou: "O Alface [Ricardo] vai morrer". Depois completou o comentário: "Teremos um novo casal, Brasil? Eu shippo!", disse o médico.

O médico disse ainda que um relacionamento com Cristian seria bom para a Paula pois a sister está muito próxima de Gabriel, que está se envolveu em polêmica por causa do relacionamento com Bruna Griphao onde até o apresentador Tadeu Schmidt precisou dar uma chamada de atenção na casa.

"E ela pegou implicância comigo por causa do Gabriel", completou Marília.

Na sala da casa, Paula e Cristian estavam comentando sobre o Queridômetro. O brother disse que vai dar planta para uma sister.

