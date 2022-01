Eslovênia tem 25 anos, é nascida em João Pessoa, na Paraíba, mas mora em Caruaru, Pernambuco. Diz que o pai se inspirou na divisão da Iugoslávia ao escolher seu nome. Em sua casa, é conhecida como Duda. Estudante de Marketing, atualmente trabalha com influenciadora digital e fala sobre moda, beleza e lifestyle, mas chegou a cursar a faculdade de Física – era a única mulher da turma – e quase se formou. Mora com os pais e é muito grata pela educação que recebeu. Interrompeu a graduação quando venceu o Miss Pernambuco em 2018 e passou a vislumbrar uma nova carreira, voltada para a internet. No mesmo ano, participou do Miss Brasil e ganhou o título de melhor oratória do concurso.



Diz que tem personalidade forte e sangue quente, e conta que é brigona quando necessário, além de teimosa e justiceira. Solteira, diz que não falta opção, mas, sim, qualidade. Afirma ser muito competitiva e diz que vai correr atrás do prêmio. “Tenho até vergonha de falar o quanto sou competitiva. Batalhei por tudo sozinha na vida. Crio objetivos e vou atrás deles. Mas eu sei que o que vai definir se mereço R$ 1,5 milhão são minhas atitudes”. Acrescenta que é calculista e cria estratégias para tudo, mas, ao mesmo tempo, é sentimental. “Essa falta de equilíbrio me faz ser quem sou", revela.



Para ela, o 'Big Brother Brasil' será uma diversão; quer dançar e paquerar. No jogo de convivência, acredita que as muitas versões de si são um trunfo.



O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.

Veja também:

>> Clique aqui e veja tudo sobre o BBB 22 <<

BBB22: Relembre os principais vilões e os recordes de rejeição do Big Brother Brasil

Entre acidentes e tempos recordes, relembre algumas provas do BBB