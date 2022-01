Eliezer, tem 31 anos e é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Designer de formação, há dez anos é sócio de uma agência de Marketing e Branding. Começou a trabalhar auxiliando o pai em uma lanchonete, aos 14 anos. Depois, conseguiu um estágio em uma revista pela qual passou por todas as áreas, incluindo diagramação e edição de fotos. Aos 18 anos, já tinha sua independência financeira. Depois da faculdade, buscando o sonho de publicar um artigo internacional, foi para a Europa pela primeira vez e, nessa época, descobriu que amava viajar.



Cultiva o espírito aventureiro e adora estar em contato com a natureza e visitar lugares exóticos. Também gosta muito de cozinhar. Diz que tem opinião forte e que é muito leal às pessoas que ama. No BBB, vai buscar exercitar a paciência para manter a boa convivência em grupo. “Para colar comigo tem que ser louco”, avisa ele, que já viveu experiências inusitadas como ficar à deriva no mar da Ásia e ser atacado por macacos na Tailândia. Acredita que o BBB é um jogo sobre caráter e que a injustiça pode ser um problema no confinamento.



Com os frutos do ‘Big Brother Brasil’, Eliezer quer retribuir a avó tudo o que fez por ele. E adianta ter muita garra para alcançar seus objetivos.



O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.

