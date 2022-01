Gaúcha de Novo Hamburgo, Bárbara tem 29 anos. Vive entre sua cidade natal e São Paulo, mas conta sempre estar viajando a trabalho. Formada em Relações Públicas, atua também como modelo e influenciadora digital. Sempre buscou sua independência financeira e começou a trabalhar aos 16 anos para não precisar pedir mais dinheiro para os pais. Afirma que sua aparência faz com que as pessoas a julguem como “patricinha”, mas, em sua opinião, não faz o tipo.



Com espírito bem-humorado, promete muita animação nas festas, mas confessa que gosta de dormir alguns minutinhos durante a balada para voltar renovada. Diz que é ótima competidora e se considera uma pessoa empática e fácil de conviver, desde que não pisem no seu calo. Também confessa ser bagunceira e não gostar de tarefas domésticas. Adora estudar o comportamento humano e está fazendo uma pós-graduação em Neurociência. “O estereótipo me fez querer estudar para as pessoas não terem o que falar de mim”, relata. Tem algumas restrições alimentares que, segundo ela, podem incomodar outros participantes. Conta também que é chorona e explosiva. Revela que para ser seu amigo, tem que jogar junto.



O ‘Big Brother Brasil’, para Bárbara, é um sonho de criança. Acredita que para ganhar precisa ser autêntica e não ter medo de se jogar. “Injustiça e mentira me tiram do sério, se alguém não gostou de algo, azar o dele. Mas se inventar história sobre mim, vou me irritar”, adianta.



O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.

