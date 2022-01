Lucas tem 31 anos, nasceu em Serra, no Espírito Santo, mas atualmente mora em Vila Velha. Formou-se em engenharia por causa de seu pai, mas atualmente estuda Medicina e diz que pretende seguir na área de nutrologia. É filho único e confessa ser mimado, mas não se acha egoísta. Começou a produzir vídeos para as redes sociais e acabou fazendo sucesso na internet. Realizou intercâmbio em Malta e hoje estuda em tempo integral; a mãe o ajuda financeiramente. Gosta de esporte e acorda cedo: “Quero envelhecer com qualidade de vida”, afirma. Diz ser um cara que se apaixona fácil, mas que não pretende se envolver com alguém agora.



Ele afirma que tem um jeito alto astral e leve e que não suporta gente que não sabe conversar. Para ele, o pior momento no jogo será ter que indicar ao alguém ao paredão. Revela que a sua mãe o considera guloso, e destaca que isso pode ser um ponto de atenção no confinamento. Ele não esconde a alegria em estar no time Pipoca do BBB 22 e lembra que, desde o início da seleção, sentiu que entraria na casa.



No ‘Big Brother Brasil’, Lucas está disposto a se dedicar ao jogo e às provas: “Os melhores momentos da minha vida são quando eu estou competindo”, ressalta.



O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.