A cantora Ludmilla rebateu as críticas de parte do público que chama a sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, de planta. Brunna está no Paredão junto com Gustavo e Paulo André.

"Muita gente chamando ela de planta. Mas quem nesse BBB não é planta? Boninho escolheu o elenco na Floresta da Tijuca", declarou a funkeira que contou que foi dormir por volta das 21h na noite anterior e nem havia acompanhado a formação da berlinda.

Ludmila também rebateu os estereótipos que muitos podem ter criado para Brunna. "Um monte de gente espera da nossa cor e da nossa raça fazer barraco, ser briguenta e ser difícil de conviver. E ela é amada pela casa, se posiciona, não tem medo de ir para o jogo", disse.

A cantora pediu que os fãs eliminem Gustavo no Paredão. "Para a Brunna ficar no BBB faço tudo." Indicada pelo líder Lucas, Brunna não disputou a prova bate e volta que aconteceu ao vivo nesta madrugada de segunda (21).

Eliezer e Jessilane também foram votados pela casa, que se dividiu em grupos, e tiveram que jogar a prova de sorte patrocinada pelo McDonalds. A dinâmica consistia na escolha dos números certos e teve três fases. Eliezer impressionou ao escolher todos os números certos de primeira, com exceção da última fase, que titubeou e por pouco não se salvou de primeira.

Já Jessilane teve azar até os 45 minutos do segundo tempo. Ela foi a última a deixar a primeira fase, mas conseguiu ultrapassar Paulo André e Gustavo, e escapou do paredão. "Nunca foi sorte sempre foi oração", disse ela.

Em seus discursos, Brunna, Gustavo e PA defenderam a estadia na casa e pediram e apelaram de diferentes formas para a votação popular. A indicada pelo líder afirmou ter ido de peito aberto ao programa. "Vim pra cá viver tudo e quero muito continuar e chegar na final", disse.

Gustavo foi o segundo a discursar e o ex-participante da Casa de Vidro prometeu ao público que se ficar irá continuar movimentando a casa com intrigas. "Acredito que estou fazendo isso sem trair os meus princípios e o meu caráter. Ainda não tive tempo de viver e demonstrar tudo o que eu quero."

O atleta olímpico disse que está entregue e que provavelmente deixou o seu auge da carreira para participar do BBB 22. "Não vou apelar pro meu filho de cinco meses, porque todos aqui sabem o que é isso, mas foi muito difícil ter deixado ele", afirmou PA.