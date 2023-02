Paulo Vieira não para. Além de estrelar o quadro Big Terapia no BBB 23, o comediante agora também é diretor de arte da Globo, sendo o responsável pelo conteúdo e produção de seus próprios programas. Como se não bastasse, ele ainda está abrindo neste fim de semana o Comics Pub, a maior casa de show de sua cidade-natal, Palmas, a capital do Tocantins.

"A minha história como empreendedor é tão antiga quanto a minha como artista. Antes mesmo de vir para o Sudeste, eu já produzia shows e festivais em Palmas. Conheci muitos artistas produzindo, antes de conhecer como colega de profissão. E sempre sonhei em ter uma casa para abrigar algumas dessas produções", afirma Paulo.

"Palmas não é uma cidade com tantas opções como o Rio ou São Paulo, e meus amigos e eu não tínhamos um lugar para curtir MPB, rock, samba, jazz, comédia", diz.

O Comics Pub tem capacidade para 500 pessoas, acomodadas em mesas, no modo teatro/restaurante. No modo show, cabem 1.600 pessoas, na pista e nos camarotes.

O cardápio assinado pelos chefs Eduardo Balangio e Paloma Santana oferece cozinha contemporânea. E a mixologista argentina Chula Barmaid criou uma carta de drinks exclusivos para o lugar.

"Cultura não dá dinheiro. Drink é que dá", ri Paulo. "A cultura é o que vai me fazer feliz. Os drinks vão me fazer ficar rico."



O ator tem como sócios no Comics Pub o administrador Neto Vieira, seu irmão, e o empresário Felipe Jaime. A casa era para ter aberto três anos atrás, mas a pandemia adiou os planos. Foi inaugurada oficialmente nesta sexta (10) com um show da cantora Tulipa Ruiz. Neste sábado (11), a funkeira Tati Quebra-Barraco comanda um grito de Carnaval.



Paulo também está mobilizando seus amigos humoristas, como Fábio Porchat e Rafael Portugal. E ele mesmo, quando se apresenta lá? "Todo mundo está me cobrando, mas faz tanto tempo que eu não faço show de stand-up que nem me lembro mais do texto. Talvez até o final do ano, mas agora estou mais preocupado em fazer as coisas andarem", conta.



"Eu estou muito feliz, mas é uma responsabilidade gigante", prossegue ele. "Por que dou emprego para 60 pessoas. São 60 famílias que dependem do negócio. Mas a gente pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Em um dos testes que fizemos para convidados, cinco jovens, todos negros, vieram me agradecer pelo primeiro emprego da vida deles. Só por isso já está valendo a pena."



A responsabilidade de Paulo Vieira na Globo também aumentou. Ele agora ostenta o título de diretor de arte, o que significa que está cuidando de seus próprios programas. "Eu sou o responsável pelo conteúdo, desde a hora em que o programa é pensado, desde a encomenda do canal até a entrega da "lata" (o programa finalizado). Não sou mais o cara que pede dinheiro, sou o que faz caber tudo no orçamento", sublinha.



Entre seus próximos projetos está "Pablo e Luisão", baseada num longo fio do Twitter em que contava as desventuras do pai e seu sócio. A série estreará primeiro no Globoplay antes de chegar à TV aberta.



Isso não quer dizer, é claro, que Paulo Vieira tenha total autonomia para fazer o que quiser. "Eu respondo para muita gente. Coleciono patrões na Globo como se coleciona Pokémon."



Esse também é seu segundo ano no Big Brother Brasil, onde atua, segundo ele mesmo, como uma espécie de ombudsman do reality. Pergunto quem é seu participante favorito desta temporada.



"Juro por Deus, eu não estou torcendo por ninguém. Eu torço para ser um bom programa. E às vezes isso implica em torcer para que a pessoa pior fique no jogo. Se o BBB fosse lugar de gente boa, passava na TV Aparecida. A gente quer ver os canceláveis, os chatos, os malas, as pessoas se enforcando na própria mentira. Eu torço pela confusão."



Para quem estiver por Palmas neste fim de semana: o Comics Pub fica na Av. Teotônio Segurado, Quadra 201 Sul, conjunto 01, 17.