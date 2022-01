Vai começar o maior reality show do Brasil: Big Brother Brasil. Os brothers e sisters da 22ª edição serão anunciados nesta sexta-feira (14) nos intervalos da programação da TV Globo (TV Anhanguera em Goiás e Tocantins), a partir da exibição da novela ‘O Cravo e a Rosa’. Serão conhecidos os dois grupos: Pipoca e Camarote (Famosos).

Nesta temporada, casa mais vigiada do Brasil apostou em elementos que fazem um passeio na “era pré-BBB”, com a volta as cores, neons, xadrez e composées característicos dos anos 1970, 1980 e 1990. A viagem vai direto à memória afetiva de muita gente e brinca com o estranhamento de quem não viveu a época, em um misto delicioso de provocação, charme e nostalgia.

O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality tem estreia prevista para 17 de janeiro.

Veja também:

>> Clique aqui e veja tudo sobre o BBB 22 <<

BBB22: Relembre os principais vilões e os recordes de rejeição do Big Brother Brasil

Entre acidentes e tempos recordes, relembre algumas provas do BBB

CONFIRA TODOS OS PARTICIPANTES ANUNCIADOS DO BBB 22

Em breve...