Tiago Abravanel, 34, se abriu em conversa com Rodrigo e Laís durante a madrugada desta terça-feira (1º) no BBB 22 (Globo). O neto do Silvio Santos, 91, afirmou que não tem proximidade com o avô e que comemora o Natal apenas com a mãe, as irmãs e os sobrinhos.

Filho de Cintia Abravanel, 58, primogênita de Silvio, o ator disse que sua mãe ainda sofre com o distanciamento do pai e das irmãs. Tiago, por sua vez, contou que levou 33 anos para superar a questão. "Não posso implorar para ser amado se eu não construí um amor, uma relação. Eu só posso mudar se existir uma relação, e se não existe, não tem como mudar", afirmou.

A revelação do artista deixou os participantes boquiabertos e praticamente sem reação. "Isso é muito forte. Nós que olhamos de fora não sabemos de nada disso", disse Rodrigo. Tiago Abravanel contou que o público acredita que sua família é perfeita, igual a dos comerciais de margarina.

"Até me coloco em muita coragem em falar isso aqui em rede nacional, mas a verdade é essa. Não tenho uma relação com o meu avô e as minhas tias", comentou.

"Às vezes eu queria ter intimidade de ligar pra ele [Silvio Santos] e falar: 'Vô, posso ir aí te dar um abraço?' Mas isso não existe e eu senti essa dor por muito tempo até que eu entendi que estava tudo bem com isso", continuou.

Tiago Abravanel relembrou de um momento que o marcou pra sempre, quando ele, sua mãe e suas duas irmãs, Ligia e Vivian Abravanel, viram através das redes sociais que não tinham sido convidadas para passar a noite de Natal na casa do dono do SBT.

"Quando isso aconteceu virei uma página na minha vida. Pensei porque eu estava julgando esse Natal lindo dessa família sendo que eu nunca fiz parte daquilo?", afirmou. Entretanto, o artista afirmou que sua mãe ainda "sofre muito" com a distância com o outro núcleo familiar.

Cintia Abravanel é fruto do casamento de Silvio Santos com Maria Aparecida Vieira Abravanel. O comunicador foi casado com a primeira esposa de 1962 a 1977, quando ela morreu. Juntos eles tiveram também Silvia, 50.

Já o segundo casamento de Silvio Santos com Íris Abravanel começou poucos anos após a morte de Maria Aparecida, em 1981. Juntos até hoje, os dois tiveram quatro filhas, respectivamente; Daniela, 45, Rebeca, 41, Patrícia, 44, e Renata, 37. Ao todo, Silvio é pai de seis mulheres.

OPORTUNIDADES E POLÊMICA COM PATRÍCIA ABRAVANEL

Durante o bate-papo, Tiago também exemplificou quando recebeu diversas críticas por se posicionar contra a tia em junho de 2021, quando Patrícia Abravanel foi acusada de ser homofóbica em rede nacional no programa Vem Pra Cá (SBT).

Na época, a apresentadora pediu mais compreensão com pessoas conservadoras e errou ao tentar citar a sigla LGBTQIA+. Tiago Abravanel é casado com um homem, o produtor e empresário Fernando Poli.

"Muitas pessoas e até a mídia me criticaram por eu expor a minha opinião nas redes sociais. 'Por que você não liga pra ela [Patrícia]?. Não existe essa intimidade", contou. Rodrigo disse que como alguém que vê de fora, esse episódio já mostrou o quão distante e rachada a família é.

Tiago Abravanel também revelou que por não ser próximo do avô, nunca teve benefícios como artista no SBT e, ao contrário do que muitos pensam, ele foi acolhido na emissora concorrente, a Globo. "Sou muito grato a muitas pessoas, mas aqui realmente tive reconhecimento", disse.

Como ator, Tiago contou que chegou a fazer um teste para uma novela escrita por Íris Abravanel, esposa do avô, e que não passou. "Mas as pessoas não sabem disso, acham que só porque sou neto do Silvio Santos ganhei oportunidades".

Os telespectadores se surpreenderam com o desabafo feito por Tiago Abravanel, especialmente pelo fato de que o ator se abriu para Rodrigo, com quem dificilmente conversa dentro da casa -e, inclusive, indicou para o paredão que acontece nesta terça (1º).

"Você é o mais distante do seu avô e é o que mais herdou o talento de comunicador dele", disse Rodrigo a Tiago.