A participante Giovanna, que entrou na Casa de Vidro do BBB 23 instalada em um shopping do Rio de Janeiro e tenta vaga na casa principal do reality, foi avisada pelos fãs que estavam presentes no local que ela estaria sendo 'cancela' por tuítes racistas feitos em 2016.

Assim que Giovanna foi anunciada como uma das participantes da Casa de Vidro do BBB 23, suas redes sociais começaram a ser vasculhadas. Algumas mensagens deixadas no twitter entre 2016 e 2018 foram apontadas como racistas. A mais antiga já está indisponível na página da participante.

Os fãs que tentaram alertar a empresária de 25 anos, usando celulares ou tentado se comunicar falando, mas ela não conseguiu ler ou ouvir as tentativas, porém notou que alguma coisa grave tinha acontecido.

"Você está me protegendo na Internet?", perguntou Giovanna ao fã que tentava avisá-la das mensagens.

Matheus Bastos, de 35 anos, foi quem tentou falar com Giovanna sobre os tuítes. Ele não se considera um defensor da participante nem que estava protegendo ela. Disse que tentou ser solidário no pouco tempo que ficou à frente do vidro no shopping Via Parque, no Rio de Janeiro.

"Avisamos aqui a todos eles que estão desenterrando mensagens antigas. Avisei a Giovanna e ela entendeu que é sério. Fica aí o recado. Se ela entrar...", completou Matheus.

Quando Giovanna entendeu o recado que eles queriam passar disse aos outros participantes que as mensagens foram tiradas de contexto e se mostrou irritada pela forma que estavam sendo mostradas, mas também disse não ter medo de ser cancelada. Os participantes Paula e Manoel também tiveram mensagens direcionadas pelos fãs.

Em nota a equipe da participante se pronunciou a respeito das mensagens. Veja abaixo na íntegra:

"A Giovanna está vivendo um sonho. Sonho esse que, é claro e como todos, tem um preço. Mostrar quem você é 24h por dia para o Brasil inteiro assistir é um preço que poucos estão dispostos a pagar em nome de um sonho. Ter o seu passado revirado do avesso e julgado pelos juízes da internet, muito menos.

As mesmas pessoas que estão recuperando postagens antigas para atacá-la ou invalidá-la de alguma forma, são as mesmas que ironicamente entendem muito bem o que é saúde mental e a sua importância. Lembrem que, não só ela, mas existem quatro seres humanos lá dentro. Com sonhos, com erros, com acertos e com mudanças.

Giovanna não é perfeita, está longe de ser, mas ela definitivamente não é mais a mesma de anos atrás. Nos últimos anos, principalmente por causa da internet, as pautas de minorias ganharam grande visibilidade e espaço, o que permitiu que muita gente, incluindo ela, evoluísse nesse sentido e aprendesse com seus erros.

Por fim, não, a Gi não vota e nunca votou no ex-presidente e em nenhum dos seus. A noção e a consciência de classe seguem intactas por aqui. E se vocês estiverem dispostos a conhecer a Giovanna de agora, acreditem, será o sonho da vida dela poder mostrar".

