Após a formação do paredão deste domingo (20), Eliezer, Laís e Eslovênia conversam enquanto se preparam para dormir e o assunto não poderia ser outro, quem será o eliminado da próxima terça-feira (22). Eliezer e Laís estão no paredão junto com Douglas Silva.

Eliezer pergunta se pega mal pedir a eliminação do ator. Para Laís, tal atitude não pega mal, pelo contrário pode ajudar. Já Eslovênia reflete sobre a formação deste paredão: "Para mim, nem tem o DG no Paredão, são só vocês dois. Vai sair um de vocês dois."

A goiana concorda com Eslovênia e o designer pondera: "Pior que é verdade. Mas vamos pensar que todo mundo tem a mesma porcentagem de chance para ficar e para sair”.

Eslovênia então desabafa: "não é impossível, mas eu vou me preparar para o pior. Eu não aguento mais.”

