O ator Arthur Aguiar fez uma brincadeira com a influenciadora digital Jade Picon na madrugada desta quarta-feira (2), durante o confinamento da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo). A empresária disse que gostaria de uma festa e o artista afirmou que ela não faz nada nos eventos.

"Quero só que chegue logo essa festa", disse Jade na área externa da casa. "Mas você só fica sentada", disparou o marido de Maíra Cardi. "Mas eu quero comer, e o fato de eu estar sentada não quer dizer que eu não esteja me divertindo, estou feliz, me divertindo, bebendo", respondeu a empresária.

"Ela é a jovem mais velha que eu já vi", continuou Arthur, brincando com Jade. A influenciadora afirmou que, fora do confinamento, costuma ser mais animada em festas e baladas. "A gente sai em São Paulo", completou ela.

Arthur então questionou o porquê de Jade se divertir nas festas em São Paulo e não se soltar durante o BBB. A empresária disse então que no programa sente que está "em casa" e não como se fosse uma convidada do evento.

O jeito mais tranquilo de Jade vem chamando a atenção de alguns confinados da casa mais vigiada do Brasil, e gerando desconfianças. No último Jogo da Discórdia, a cantora Naiara Azevedo chegou a dar o "medo de se comprometer" para Jade Picon, o que não agradou a influenciadora.

Mais tarde ela se posicionou e abriu para todos do programa o seu "jeito de jogar", muitas vezes confundido com falta de comprometimento. "Não tenho medo de me comprometer, faz parte do meu estilo de jogo e da minha estratégia". Ela também deu "palestrinha" para Naiara, e afirmou que diferente da cantora, é direta quando questionada ou pressionada.