Atualizada às 8h10

O jogo acabou para o cearense Vyni que foi eliminado, na noite desta terça-feira (15), do Big Brother Brasil (BBB) da Globo com 55,87% dos votos. Ele disputou a permânencia na casa com Gustavo e Pedro Scooby. Durante a noite de ontem uma enquete do F5 apontava que ele receberia cerca de 70% dos votos. Gustavo recebeu 39,51% e Pedro ficou 4,62%.

A votação iniciada no domingo (14) após a formação do paredão foi encerrada às 23h38 desta terça e totalizou mais de 73,8 milhões de votos. A saída do cearense é mais uma derrota para o quarto Lollipop, de onde já saiu Jade, Bárbara, Brunna e Larissa.

Indicação:

Vyni foi indicado ao paredão no contragolpe por Gustavo, que pensou que Eliezer estivesse imune e por isso não o indicou. Pedro Scooby foi indicado a berlinda pelo líder Lucas. Já Eliezer indicou Gustavo que levou o cearense junto.

No confessionário, Douglas Silva foi o mais votado e junto com Vyni e Gustavo disputou a prova bate-volta e acabou de livrando do paredão.