O cantor Xand Avião, 39, postou no Twitter que vai demorar um tempo confundindo o nome de Eslovênia, 25, participante do Big Brother Brasil 22 (Globo). Mas ele recebeu uma resposta engraçada do perfil dela na rede social, que confundiu de propósito o nome dele com o de outro cantor de forró.

"Eu vou passar um tempinho confundindo Eslovênia e Eslováquia. Peço perdão de agora amigos", escreveu Xand no Twitter. A equipe que administra o perfil de Eslovênia respondeu brincando: "Tem nada não, Safadão. Pode confundir (risos)."

O cantor entrou na brincadeira e respondeu: "Minha amiga ai tu me quebrou". Uma seguidora com nome de país comentou: "Eu achando que não iria achar um nome de país em alguém, assim como o meu Tanzânia!"

Xand retuitou a postagem de Tanzânia e pediu para os seguidores com nome de país se manifestarem. Uma mulher respondeu que tem o nome de Lubliana, mas o nome correto da capital da Eslovênia é Liubliana. "Vale de cidade? Sou a capital da Eslovênia. Acho até que eu devia estar no BBB, junto com meu país." O cantor respondeu: "Para 2023 vamos torcer."

Outra mulher comentou que tem nome de cidade italiana. "País não...Mas Ravenna é uma cidade da Itália...E ao pensar ser única já achei um monte...e até marca de produtos."

Antes de Xand Avião, Eslovênia também chamou a atenção da Embaixada da Eslovênia no Brasil devido ao nome ser o mesmo do país europeu. "Boa sorte Eslovênia! Sister do BBB 22 com o nome mais lindo!", afirmou um post da embaixada em sua conta no Twitter. Os internautas também entraram na brincadeira. "Reconhecida internacionalmente", afirmou uma usuária.

Eslovênia Marques nasceu em João Pessoa, na Paraíba, mas mora em Caruaru, em Pernambuco. Seu pai se inspirou na divisão da Iugoslávia, na década de 1990, para escolher o nome incomum. Em casa, ela é chamada de Duda pelos familiares.