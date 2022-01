Não faz nem 24 horas que a Globo divulgou os 20 participantes do Big Brother Brasil 22, e alguns deles já poderiam comemorar o sucesso. Isso se eles não estivessem confinados à espera do início do reality, que acontece na próxima segunda-feira (17).

Com o programa ainda sem vilões, mocinhos e plantas definidos, todos os brothers já colhem os primeiros frutos da fama, pelo menos nas redes sociais. Seja por curiosidade ou por alguma identificação, alguns chegaram a ganhar mais de 800 mil seguidores.

Claro que integrantes do grupo Pipoca foram os que mais se destacaram até agora. Desconhecidos, eles levaram mais pessoas às suas páginas para entender o que cada um poderá mostrar no programa. Seja a partir de o nome incomum ou pelo vitiligo exposto no corpo.

O campeão entre os brothers que mais conquistaram seguidores nessas primeiras horas de estrelato é Vinicius. Com o nome divulgado no início da noite de sexta (14), ele já tinha conquistado mais de 830 mil seguidores no Instagram na manhã deste sábado (15).

Com 23 anos, esse cearense de Cratos trabalha no restaurante da família e faz vídeos para ganhar uma renda extra nas redes sociais. "Sou influencer da baixa renda", brinca ele, que também é bacharel em direito, apesar de não atuar na área.

Atrás dele na conquista de seguidores está Eslovênia. Com seu nome incomum, a jovem paraibana, que vive hoje em Pernambuco, chamou a atenção do público. Estudante de marketing, ela ganhou o título de Miss Pernambuco em 2018 e tem sido comparada a Juliette, campeã do BBB 21.

Entre os integrantes do grupo Camarote, o destaque é para a influenciadora Jade Picon, que, além de ser a competidora com mais seguidores ao entrar no jogo, com 13,8 milhões, também é a que mais ganhou fãs, com cerca de 500 mil novos admiradores em sua conta no Instagram.

Agora, basta saber se esses ganhos se manterão ou se vão se desfazer já nas primeiras semanas de programa. Edições anteriores mostram que tudo pode acontecer. Veja abaixo os gráficos com as progressões dos brothers da Pipoca e do Camarote.