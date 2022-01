Após fazer sucesso no BBB 21 ao cantar que só é mãe da Cleo e não do Fiuk, Gloria Pires, 58, voltou a ajudar o público a entender os parentescos famosos do BBB 22.

Em resposta a uma dúvida do professor e ex-BBB João Luiz Pedrosa que achava que Tiago Abravanel era filho de Silvio Santos, a equipe do ator e cantor publicou nas redes sociais o vídeo da atriz de 2021, mas dublado por outra pessoa para dizer que o participante do reality é neto do apresentador e dono do SBT.

A brincadeira usa a melodia da música "I Gotta Feeling", do Black Eyed Peas: "O Tiago é o neto do Silvio, filho não." Gloria Pires gostou e repostou a brincadeira no Twitter: "Mais uma vez ajudando a esclarecer a árvore genealógica dos participantes do BBB", escreveu a atriz.

Mais uma vez ajudando a esclarecer a árvore genealógica dos participantes do BBB 😂😂😂 https://t.co/BX97qUw92w — Gloria Pires (@gloriapires) January 20, 2022

Muitos internautas se animaram com a brincadeira e pediram até a entrada da atriz no BBB do próximo ano. "Boninho, contrata logo a Gloria nas próximas edições que tiver Camarote. Ninguém explica uma árvore genealógica como essa mulher hahahaha", escreveu um deles.

"Gloria, você é perfeita. Entenda!", comentou outra internauta.