Antes de poder dar aquela espiadinha, confira quais são os brothers com presença confirmada na casa e curiosidades sobre eles.

Cezar Black

O enfermeiro Cezar Black (@cezar.black), tem 34 anos, e vem de Salvador, Bahia. Ele promete entrar como todo bom baiano, trazendo “aquele clima de paquera e agito”. O brother está solteiro, mas garante que não vai abandonar o lado jogador. "Pisciano, romântico, sonhador e apaixonado" é como ele se descreve.

Duas curiosidades sobre o baiano: ele comprou, com oito amigos, um barco, o "Revoada", e seu lugar preferido em casa é a banheira de hidromassagem.

Gustavo Benediti

O fazendeiro e empresário Gustavo Benediti (@gustavo_benedetii) tem 27 anos e vem de Primavera do Leste, Mato Grosso. “So um cara vaidoso, gosto de me cuidar, gosto de ir na academia", afirma o brother. Ele promete curtir as festas, beber, dançar, mas ele declara que para fazer ele dançar é só a música sertaneja,

Duas curiosidades sobre o agroboy: ele viralizou na internet com um vídeo com um dos seus cavalos, e conta receber entre 500 e 1000 cantadas por dia no Instagram.

Ricardo Camargo

O biomédico Ricardo Camargo (@rickcamargo) tem 30 anos, e vem de Aracaju, Sergipe. "Ariano nato, solteiro, vivendo a vida loucamente, sem reprimir minhas vontades" é como o brother se descreve. Ele afirma que sua estratégia de jogo vai ser circular entre os grupos e obter informações. Ricardo alerta que não vai abaixar a cabeça para ninguém.

Duas curiosidades sobre o brother: amante do skate, ele o usa como meio de transporte e para atividade física, e também é fã de Ítalo Ferreira.

Cristian Vanelli

O empresário do ramo fitness Cristian Vanelli (@cristianvanelli) tem 32 anos e vem de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. "Creio que tenho boa lábia. Eu sei que posso ter errado, mas você tem que me provar porque estou errado” antecipa o brother. Ele afirma que gosta de cozinhar, mas sozinho e do jeito dele.

Duas curiosidades sobre o brother: ele já foi Mister Canela e é chamado de Paquito por causa do seu cabelo loiro.

