Cristian é o eliminado do BBB23 na noite desta terça-deira (21). O empresário de Caxias do Sul recebeu 48,32% dos votos, seguido pelo brother Ricardo Alface, com 40,39% dos votos e Fred, com 11,19 %. Cristian foi a indicação da casa.

No discurso pré-eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre a casa estar procurando vereditos do público sobre o jogo de Cristian. "Veio ao paredão ao lado de quem melhor levantou a voz contra ele, Fred. E quem melhor definiu seus movimentos, Ricardo Alface", relembrou.

Formação do paredão

O Dono do Colar do Anjo, Ricardo, imunizou MC Guimê. Cristian, que arrematou o Poder Curinga da semana, teve privilégio de silenciar o voto de um participante e vetou Fred Nicácio de participar da votação, que foi aberta. Além de Fred Nicácio, Cara de Sapato também não pôde votar por causa de uma das consequências da Prova do Líder.

O líder Cezar Black indicou Ricardo Alface e Cristian foi o indicado da casa, com 10 votos.

Emparedado pela consequência da Prova do Líder de Resistência, Fred teve direito a um contragolpe e colocou Domitila Barros no Paredão.

Prova Bate-Volta

Cristian, Domitila Barros e Fred disputaram a Prova Bate-Volta, que foi dividida em três fases. Domitila Barros venceu a disputa e escapou do quinto paredão da edição.