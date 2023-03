A prova do líder desta quinta-feira (2) envolveu habilidade e tinha como objetivo encontrar sanduíches preparados pelo chefe Claude Troisgros. Para isso era preciso dar palpites sobre as posições onde estavam as partes do sanduíche em um telão quadriculado, imitando um tabuleiro. Quem encontrasse mais "casas" nas quais estavam os alimentos, teria maior pontuação e venceria a prova do líder.

Quem pontuava fazia mais uma jogada e quem errava passava a vez.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular.

Participaram da prova 11 participantes. Key Alves e Cezar Black foram emparedados e vetados da prova por MC Guimê, que atendeu o Big Fone no final da tarde desta quarta-feira (1). Bruna Griphao, líder anterior, usou seu poder de veto e impediu Domitila de participar da prova.

Dinâmica

Larissa começou com a vantagem e revelou o primeiro sanduíche. Na primeira rodada, a sister seguiu em vantagem com 2 pontos. Na segunda rodada, foi ultrapassada por Fred.

Leia também:

- BBB 23: MC Guimê atende Big Fone e manda Key e Cezar Black para o Paredão

- BBB 23: Festa do líder da madrugada desta quinta-feira teve fake-news e brigas entre os brothers

- BBB 23: Eliminação de Fred Nicácio puxa novas estratégias dentro da Casa mais vigiada do Brasil

Já na terceira rodada a liderança esteve empatada entre Fred e Aline.

Na quarta rodada Fred se isolou na liderança com 7 pontos e assim os competidores seguiram para a reta final do jogo. Na última rodada ele e Aline empataram novamente e foram para o desempate em uma rodada extra.

Na etapa de desempate, Fred levou a melhor e conquistou o reinado na casa do BBB23.