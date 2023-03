O médico Fred Nicácio é o eliminado desta terça-feira (28) do BBB23. O brother recebeu 62,94% dos votos. Em segundo lugar aparece Antônio Cara de Sapato, com 36,23% dos votos e Cezar Black, com 0,83%. Fred foi a indicação da líder Bruna Griphao, com quem protagonizou desentendimentos na madrugada de sábado (25) e nesta segunda-feira (27).

Formação do paredão

Sarah atendeu o Big Phone, ganhou a imunidade e indicou Antônio "Cara de Sapato" ao paredão. Já a casa indicou Cezar Black e Aline, sobrando para a líder Bruna o desempate e a escolha de Black como emparedado.

O anjo era autoimune e ficou com MC Guimê que teve também que indicar uma pessoa para ser emparedada, como castigo do Monstro. Ele escolheu Key Alves, que se livrou da berlinda na prova Bate-Volta.

A líder Bruna Griphao escolheu Fred Nicácio, que não teve direito de participar do Bate-Volta.