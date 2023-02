Gabriel foi o segundo participante e primeiro homem eliminado do BBB23, nesta terça-feira (31). O administrador recebeu 53,3% dos votos no primeiro paredão triplo contra Domitila e Black que receberam 46,09% e 0,61% dos votos, nessa ordem.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular

Gabriel foi puxado por Black, indicação do líder Antônio Cara de Sapato. Com isso se juntou a quem o indicou e aos indicados da casa, Domitila e Cristian.

O brother já era um dos mais atacados nos jogos da discórdia e teve uma passagem turbulenta pela casa. Gabriel era alvo constante de críticas por causa de seu relacionamento considerado abusivo, com a sister Bruna Griphao. Tadeu Schmidt chegou a fazer um discurso de alerta para os confinados sobre a relação do casal. Ele citou frases ditas dentro da casa pelos brothers sobre o romance. “Cara de Sapato falando sobre o casal: ‘Vocês são muito chatos’. Tina falando sobre eles: ‘Vocês dois são tóxicos’. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada?”, indagou Tadeu.

Schmitd voltou a relembrar os acontecimentos em discurso aos emparedados. "As pessoas envolvidas (em relacionamentos tóxicos) não se dão conta do que está acontecendo. Vários episódios vão acontecendo e ninguém percebe." E acrescentou que em briga de marido e mulher "se mete a colher sim, antes que algo aconteça".

Formação do paredão

Gabriel, Domitila e Cristian participaram da prova Bate-volta. O loiro levou a melhor e conseguiu se livrar da berlinda.

Três participantes não puderam ser indicados ou votados. Pouco antes da votação, o anjo Ricardo Camargo deu imunidade para Tina. "No início, tivemos uns atritos, mas aos poucos fomos nos conectando. Eu fui conhecendo ela um pouco mais, é uma pessoa incrível que a cada dia mais tem me surpreendido", justificou o biomédico.

Movimentação

O médico Fred Nicácio, que voltou do quarto secreto no último paredão, retornou para a casa com direito a uma semana de alívio. Ele chegou a vetar a também médica Amanda da Prova do Anjo, mas ela acabou conseguindo ficar imune de outra forma.

Amanda venceu a Prova do Líder em dupla com Cara de Sapato, na quinta-feira (26). Como só um podia ficar com a liderança, a vaga foi decidida na sorte. Cara de Sapato levou a melhor e Amanda ficou com a imunidade.