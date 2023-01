O anúncio dos 22 participantes do BBB23, que foram apresentados ao longo da programação da Globo na última quinta-feira (12), veio com uma surpresa: desta vez, não há representantes goianos na disputa do programa. Desde a décima segunda edição do Big Brother Brasil, que contou com João Maurício e Yuri Fernandes, Goiás sempre esteve presente no reality show — e com alguns personagens fundamentais para o jogo.

O ano de 2023 quebra uma tradição de 11 edições com goianos entre os participantes, mas o apresentador Tadeu Schmidt esclareceu ao POPULAR que não é nada “pessoal”. “Puxa vida, né. Mas é assim mesmo. Às vezes a divisão dos Estados e regiões vai mudando e não tem de um lugar ou outro, mas não é nada contra Goiás”, explica. “Inclusive, adoro Goiânia. Morei em Brasília a minha infância e adolescência inteira e fui milhões de vezes a Goiânia. Meu melhor amigo, meu compadre e minha afilhada moram aí”, conta.

Mesmo sem levantar a bandeira do Estado nesta edição, Tadeu diz que a torcida pode acontecer. “Vocês com certeza vão se identificar com alguém de outros lugares. O importante é que quando uma pessoa está aqui é Brasil, é todo mundo junto e é BBB”, diz. “Um beijo, Goiânia!”, finaliza.

Na edição passada, Laís Caldas e Jessilane foram as “goianas do BBB” da vez e ajudaram a movimentar a casa. Laís chegou a ter fama de vilã em alguns momentos, quando se juntou a Bárbara Heck e Jade Picon. Em 2021, Caio Afiune, Rodolffo, Thaís Braz e Arcrebiano formaram a equipe de representantes do Estado.

O BBB20, edição de sucesso estrondoso e que acabou estabelecendo um patamar de comparação para as edições que se seguiram, teve Rafa Kalimann como vice-campeã em final com suas amigas ao longo do programa, Manu Gavassi e Thelma Assis, que teve a última como campeã. Hariany Almeida foi uma das protagonistas da edição 19 e gerou polêmica ao dar um empurrão na amiga Paula von Sperling, que venceu o reality, o que culminou na sua expulsão.

O goiano Breno deu o que falar ao protagonizar um quadrado amoroso no BBB18 com Jaqueline, Ana Clara e Paula. O diplomata Rômulo Neves foi o representante de Goiás em 2017. Já no ano anterior, foi a última vez que uma goiana venceu a disputa, com Munik Nunes levando o grande prêmio para casa. Talita, Princy e Yuri Fernandes (sim, ele de novo) participaram das edições 15, 14 e 13, respectivamente. E quem abriu as portas para Goiás no reality show foi Dhomini, o grande vencedor da sua edição, a de número 3.

O programa estreia na próxima segunda-feira (16) na TV Globo, logo após a novela Travessia. A atração carrega grande responsabilidade na edição 2023, já que no ano passado ficou marcada pela sabotagem dos próprios participantes liderados por Tiago Abravanel, que propôs um "BBB do amor": sem intrigas e com direito a rodas de oração. A resposta do público foi imediata, que logo nas primeiras semanas nomeou a edição 2022 de "flopada".

O grande vencedor da última edição também foi alvo de controvérsias. O ator e cantor Arthur Aguiar, apesar de levar o prêmio após receber 68,96% dos votos, não teve um pós-BBB comparável ao de Juliette, que permaneceu como queridinha do público e viu a carreira decolar. A aposta do público para 2023 é que a direção do programa acerte na condução do reality, a começar pela escolha do elenco.

Novidades

O "big boss" Boninho, diretor do reality, deu alguns spoilers nos últimos dias e prometeu novidades. Uma delas foi a volta da casa de vidro, que pela primeira vez na história do programa aconteceu antes mesmo do início do jogo. O diretor também já revelou que o botão de desistência está de volta nesta edição - o responsável pela saída de Tiago Abravanel no ano passado. A convite da TV Globo, O POPULAR conheceu a casa do BBB23 e já adianta: o Big Fone continua firme e forte. Para quem não lembra das regras gerais, o telefone toca e um dos participantes deve atender e fazer o que a voz do outro lado mandar. E caso a voz mande o participante não falar para ninguém sobre a missão, ele não poderá falar.

Também foi possível conferir a decoração da casa, que tem as viagens como tema. A sala, ponto de encontro dos confinados, reúne presentes que um viajante traria de lembranças dos mais variados destinos, como explicou Tadeu Schmidt, que segue no comando do programa pelo segundo ano consecutivo. “É a sala do viajante, o cara que viaja, traz um souvenir e decora a casa dele”, disse.

A permanência dos quadros Big Terapia e CAT BBB, com Paulo Vieira e Dani Calabresa, também seguem intactos em 2023. A entrevista com o eliminado, no entanto, ganha novidade com a saída de Rafa Kalimann. Apesar do nome de Ana Clara estar cotado para assumir novamente a atração, quem conduzirá as entrevistas será a ex-BBB e apresentadora Vivian Amorim e a influenciadora Patricia Ramos. Ana Clara segue no time da Rede BBB participando dos flashes na Globo e à frente do programa BBB - A Eliminação, ao lado de Bruno de Lucca. Jeska Grecco completa o time na atração BBB Tá On.

O reality já anunciou nas redes sociais algumas novidades nas regras do jogo, como o Poder Coringa, uma espécie de "card do poder" que dá vantagem a um jogador a cada semana e que funciona como um leilão. O líder da semana terá um poder ainda maior, com uma central de controle disponível no quarto para acessar diversos comandos que comandam uma visão privilegiada do jogo - de maneira limitada e pré-determinada, no entanto.