Gustavo é líder pela segunda vez consecutiva ao vencer a prova desta quinta-feira (9). Para vencer o jogo, era preciso passar por duas etapas. A primeira delas era em grupos de 4 pessoas, unidas pelas mãos e que tinham como objetivo montar um quebra-cabeças com peças triangulares, no menor tempo possível. Ao iniciar e terminar a prova, os participantes tinham que apertar um botão que acionava e depois parava o cronômetro.

A segunda etapa era individual e os participantes deveriam arremessar 5 bolinhas com uma catapulta em alvos que tinham valores diferentes. Quem fizesse mais pontos era o novo líder.

Apenas 16 jogaram. O líder Gustavo vetou Ricardo Alface e Gabriel e Cezar que voltaram do paredão, que também ganharam o direito do veto. Cezar tirou Antônio Cara de Sapato, com a justificativa dele ser um jogador forte. Gabriel tirou Guimê, afirmando sentia o risco de ir ao paredão caso o brother fosse líder.

Bruno e Gustavo além de competirem pela liderança, ainda tinha uma motivação a mais para a prova, escapar do paredão. Quando Gustavo atendeu o Big Phone, após sua festa de líder, recebeu a notícia que estava no paredão e deveria indicar mais alguém. Ele puxou Bruno.

Fase 1

Grupo 1: Bruno, Gabriel, Amanda e Paula começaram o jogo, com o tempo de 274 s.

Grupo 2: Cezar, Key, Gustavo e Cristian fizeram 214 s e fizeram o melhor tempo, se classificando para a fase 2.

Grupo 3: Domitila, Fred Nicácio, Marvvila e Sarah Aline tiverem a prova interrompida porque o tempo já estava ultrapassando o do grupo 2.

Grupo 4: Fred, Larissa, Aline e Bruna montaram o quebra-cabeças ao contrário, por isso foram desclassificados.

Fase 2

Gustavo começou com a maior pontuação e a manteve em vários momentos do jogo, sendo superado apenas uma vez por Cristian. Na última jogada Key e Cristian já eram considerados fora da prova, pois a pontuação deles era insuficiente para vencer os brothers Cezar e Gustavo.

Cezar jogou e errou, confirmando mais uma agro liderança de Gustavo.