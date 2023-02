Paula é a quarta participante eliminada do Big Brother Brasil 23. A biomédica teve 72,5% dos votos, seguida por Bruno, com 23,68% dos votos, MC Guimê, com 2,07% dos votos e Amanda, com 1,75% dos votos. A paraense Paula foi a indicação de Key Alves, que recebeu o Poder Curinga da semana.

Na eliminação desta terça-feira (14) o discurso do apresentador Tadeu Schmidt foi sobre os laços frágeis criado na lógica dos grupos. “Tem gente esta no mesmo grupo e visivelmente não combina. Tem gente que tem conexão óbvia com gente do outro grupo", afirmou o apresentador. Schmidt acrescentou ainda que foi surpreendente 4 pessoas do mesmo grupo terem ido parar juntos no paredão.

Dinâmica do paredão

Guimê foi a indicação do líder Gustavo que já havia indicado Bruno ao paredão, pelo Big Phone. Amanda e Fred Nicácio foram indicados pela casa e Paula foi indicada pelo Poder Curinga, recebido pela sister Key Alves.

Fred Nicácio se livrou da berlinda, graças à prova de Bate-Volta.

Bate-volta

Na competição era necessário destravar portas, passando por 3 etapas. A primeira erapa tinha 12 portas, a segunda 9 e a terceira 6. Na primeira fase, apenas 3 portas levavam para a segunda fase e da segunda para a etapa final, apenas uma.

Bruno passou sozinho para a última fase enquanto Amanda e Fred Nicácio tentavam acertar as portas da segunda fase.

Na fase final, Fred sorteou o número correto e se livrou do Paredão.