A prova do líder desta quinta-feira (16) voltou a ser de resistência. Não havia prova deste tipo desde a escolha do primeiro líder da casa. O objetivo da nova prova de resistência é suportar o maior tempo, dentro de um carrinho de supermercado, em três cenários com temperaturas diferentes. Um dos cenários é o freezer, com temperaturas congelantes e os outros são o forno com temperaturas quentes e os ventos da air fryer.

Os 9 primeiros participantes a desistirem da prova devem pegar um pergaminho e ler em voz alta. Os pergaminhos contém as seguintes punições: ficar fora da prova do líder, do anjo, não poder comprar o Poder Curinga, ficar na xepa, indicar alguém e indicação ao paredão.

Nesta semana, o líder Gustavo não teve direito a veto. Por isso, os 18 participantes competem na disputa pela liderança.

Boninho já havia antecipado em redes sociais que a prova seria de resistência e que faria com que os brothers e sisters precisassem tolerar diversos extremos. "A gente preparou uma prova daquelas que vocês adoram. Tem vai e volta, roda, frio, calor e dura muito" declarou o Big Boss, em vídeo.

Os spoilers não pararam por aí. Boninho afirmou que a desistência da prova do líder teria consequências para o participante. "Quem largar, quem desistir, pode não voltar, pode estar no Paredão... Fica ligado", revelou.

Recado do apresentador

O apresentador Tadeu Schmidt informou antes do início da prova que a compra do Poder Curinga vai ocorrer no sábado (18). O benefício, dessa vez, vai dar ao escolhido o poder de impedir o voto de alguém.

Lembrando que um dos pergaminhos com punições para a desistência na prova do líder impede alguém de ter direito ao Poder Curinga.