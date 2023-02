MC Guimê, Bruno, Amanda e Paula são os emparedados do primeiro paredão quádruplo sem direito a quarto secreto e retorno para a casa mais vigiada do Brasil.. Guimê foi a indicação do líder Gustavo que já havia indicado Bruno ao paredão, pelo Big Phone. Amanda e Fred Nicácio foram indicados pela casa e Paula foi indicada pelo Poder Curinga, recebido pela sister Key Alves.

Fred Nicácio se livrou da berlinda, graças à prova de Bate-Volta. Na competição era necessário destravar portas, passando por 3 etapas. A primeira erapa tinha 12 portas, a segunda 9 e a terceira 6. Na primeira fase, apenas 3 portas levavam para a segunda fase e da segunda para a etapa final, apenas uma.

Votação da casa

Aline foi imunizada pelo anjo Amanda, que está no paredão, e a casa votou da seguinte forma:

- Amanda votou em Nicácio

- Ricardo votou em Nicácio

- Bruna votou em Nicácio

- Aline votou em Nicácio

- Marvvila votou em Amanda

- Cezar votou em Amanda

- MC Guimê votou em Nicácio

- Key Alves votou em Amanda

- Cristian votou em Nicácio

- Gabriel Santana votou em Amanda

- Nicácio votou em Amanda

- Cara de Sapato votou em Nicácio

- Larissa votou em Nicácio

- Fred votou em Nicácio

- Domitila votou em Cristian

- Sarah votou em Cristian

- Paula votou em Nicácio

- Bruno votou em Nicácio

Relembre

Líder pela segunda vez consecutiva, Gustavo atendeu o Big Phone e foi informado que estava no paredão e deveria puxar mais alguém. O brother falou que Bruno era sua primeira escolha de indicação caso fosse líder, por isso o indicou. Gustavo ainda saiu levando a melhor e escapou do paredão por meio da sua segunda liderança.

Outro fator que influenciou nas indicações do paredão foi o Poder Curinga recebido por Key Alves, que venceu nas apostas de estalecas.

Amanda venceu a prova do anjo que aconteceu na casa do Big Brother Brasil. A disputa entre os brothers aconteceu em duplas, e Cara de Sapato, que foi dupla de Amanda, vai ganhar uma imunidade surpresa neste domingo.