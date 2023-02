Sarah Aline venceu a prova do líder desta quinta-feira (23) e indicou Antônio Cara de Sapato para o paredão. No contragolpe, o brother puxou Fred Nicácio e Domitila foi indicada pela casa, com 5 votos.

A indicação de Sapato não durou muito tempo, ele foi tirado do paredão e trocado por Gustavo cowboy, com o uso do superpoder de Guimê.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular.​

O BBB23 a partir desta semana entrou no Modo Turbo. A primeira consequência foi uma prova do líder seguida de indicações para o paredão. Um pouco antes de todos esses acontecimentos, por volta de 18h30, o Big Phone tocou e deu a MC Guimê o poder de substituir um dos emparedados por outra pessoa.

Prova do líder

A dinâmica da prova era a seguinte, os participantes deviam encontrar em uma psicina de bolinhas os produtos pedidos na prova. A cada fase, algumas pessoas não encontrariam os produtos e eram eliminadas.

No final das rodadas, o participante que pegasse o nome de um produto em meio a letras "x" na piscina de bolinhas poderia escolher alguém para eliminar da prova. Dessa forma, sairam Fred Nicácio e Domitila.

Na fase final, ficaram Sapato, Sarah e Alface e a sister levou a melhor.

Gustavo, Key e Gabriel ficaram de fora da prova, por causa da consequência da prova do líder anterior, selecionada aleatoriamente.

Paredão

Sem anjo, a votação na casa foi aberta e os mais votados foram Domitila, com 5 votos e Guimê, com 4.