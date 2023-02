A terceira eliminada do BBB23 foi a analista de marketing Tina, com 54,12% dos votos. A angolana, nascida na cidade de Huambo, deixa o programa na sexta semana. Cezar foi o segundo mais votado, com 43,21% dos votos, seguido por Gabriel, 2,67%.

Em seu discurso o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre precisar mudar comportamentos antes de chegar ao paredão. "Qualquer hora é hora para perceber que o rumo não está legal e mudar a direção", informou Schmidt. Ele também comentou que são os erros que levam ao paredão. "Show de bola vocês não deram, senão não estariam aí", acrescentou.

Formação do paredão

Tina foi indicação do líder Gustavo e o enfermeiro Cezar Black foi o indicado da casa, com 9 votos.

Já o ator Gabriel foi colocado no paredão pela sister Tina que atendeu o Big Phone e o indicou junto com Domitila, que foi imunizada pelo poder curinga dado a Paula. Ela recebeu o benefício de tirar alguém da mira do paredão, porque deu o maior lance de estalecas durante a semana.

A médica Amanda também esteve no paredão graças ao contragolpe dado por Gabriel, que também atendeu o Big Phone.

Bate e volta

Amanda, Cezar e Gabriel Santana participaram de um jogo da memória para selecionar quem se livraria do paredão. Na competição cada participante deveria escolher um número e, na sequência, outro. O participante que acertasse, seguia no jogo e quem errasse, perdia a vez.

A primeira a avançar de fase foi Amanda que continuou se dando bem e venceu o jogo, saindo do paredão.