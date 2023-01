O apresentador Tadeu Schmidt anunciou na noite deste domingo (15) as duplas formadas por participantes do BBB23 e que irão disputar provas com os integrantes juntos. O resultado foi decidido por meio de votação do público e os grupos são formados por um participante do Pipoca e outro do Camarote, sendo a única exceção a dupla formada pelos escolhidos da Casa de Vidro, que é formada por dois membros do Pipoca.

Schmidt informou que na primeira prova os participantes vão estar unidos um ao outro.

As duplas são:

Gabriel e Paula

Amanda e Cara de Sapato

Bruno e Aline

Cezar e Domitila

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key

Larissa e Bruna

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah e Gabriel Santana

Tina e Mc Guimê