O maior evento de churrasco do mundo foi realizado no último domingo (3), em Goiânia e bateu o próprio recorde servindo mais de 52 mil porções de carnes bovinas durante 8 horas. O BBQ Mix reuniu mais de 56 mil pessoas no Estacionamento do Serra Dourada e contou com a presença do Guinness World Records.

Além do churrasco, muita música tomou conta do domingo com Bruno & Marrone; Barões da Pisadinha; Edson & Hudson e Gian & Giovani com o projeto Boate Azul; George Henrique e Rodrigo; Wam Baster; Sevenn; Kamisa 10; Os Parazim e Neto e Jr.

No comando das churrasqueiras estiveram chefs conhecidos como Jimmy Ogro, Vitor Bourguignon e Júlia Carvalho, especialista em diferentes tipos de preparo de carnes para churrasco como parrilla, fogo de chão, varal e defumação e integrante da equipe brasileira de competição internacional da American BBQ.

Outros nomes presentes incluem a parrillera e especialista na cozinha argentina Helô Palácio; a goiana Tallita Machado, que viaja pelo País há oito anos ministrando cursos na área de charcutaria, além de Debora Leles, Bruno Salomão, Mário Resende, o casal Jed e Carol, Panhoca e Helvécio Maciel.

A primeira edição do evento foi realizada em fevereiro de 2020 com pouco mais de 23 mil porções.

