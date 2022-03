Magazine Belfast, indicado ao Oscar em sete categorias, estreia nos cinemas de Goiânia Filme do diretor Kenneth Branagh, que chega às telonas nesta quinta-feira (10/3), retrata o cotidiano do menino Buddy na Irlanda do Norte dos anos 1960, em meio a conflitos políticos e sociais

O menino Buddy, papel do ator Jude Hill, vive na Irlanda do Norte dos anos 1960 em meio a conflitos políticos e sociais. Apesar do clima tenso, o garotinho não perde uma diversão e é apaixonado pela família, por carros, cinema, futebol e toda liberdade inocente que sua infância proporciona. Em Belfast, filme que estreia nesta quinta-feira (10) nas salas de cinema, o ...