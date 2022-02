Magazine Bentô Cake: mini bolo divertido cai no gosto das confeitarias e dos clientes em Goiânia Também chamado de lunch box cake, bolo com memes, frases e desenhos engraçados são tendência nas comemorações

Um passeio pelo Instagram basta para comprovar que os bentô cakes são a nova tendência gastronômica quando o assunto são bolos. Apesar de ser uma novidade no Brasil, o mini bolo é popular em outros países, como Coreia do Sul e Estados Unidos. É chamado também de lunch box cake (bolo de lancheira, em tradução livre). O termo bentô cake vem do conceito de bentô, um tipo d...